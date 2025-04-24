В разведке России назвали варианты судьбы Зеленского

Глава СВР Нарышкин: Есть разные варианты в части, касающейся судьбы Зеленского

Есть разные варианты судьбы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, возможен ли побег украинского лидера из Киева. «Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — заявил Нарышкин.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об отставке Владимира Зеленского в рамках сделки по урегулированию конфликта. «Это не входит в число наших требований», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Зеленского об отказе Киева признать Крым за Россией. Он отметил, что его слова вредят переговорам по урегулированию конфликта.