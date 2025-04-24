В России объяснили обсуждения в США снятия санкций с «Северного потока-2»

Политический советник Сергей Маркелов объяснил, почему в США, как утверждается, обсуждают снятие санкций с газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит 360.ru.
Ранее газета Politico заявила, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с «Северного потока-2», однако госсекретарь Марко Рубио опроверг это.
По мнению Маркелова, такие противоречивые данные о вероятных действиях Белого дома являются лишь медийной иллюзией в России. «Просто разные степени ответственности, разные степени вовлечения в ту или иную переговорную позицию и разная степень компетентности», — подчеркнул он.
Политолог предположил, что в команде президента США Дональда Трампа наверняка обсуждают этот вопрос с позиций бизнеса, однако госсекретарь сможет освещать тему только после того, как это позволит политическая обстановка, и через несколько дней он может спокойно сказать совершенно обратное, если изменится ситуация.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что если США возьмут под контроль газопроводы, по которым российский газ может идти в Европу, то «Газпром» готов будет обсуждать с новым владельцем условия поставок. По его словам, в Кремле видят, что многие европейские страны хотели бы закупать газ на рыночных условиях, а Россия не видит проблем в том, чтобы поставлять топливо.