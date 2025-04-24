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13:14, 24 апреля 2025Мир

В России объяснили обсуждения в США снятия санкций с «Северного потока-2»

Маркелов: Противоречия в США по «Северному потоку-2» — медийная иллюзия
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Политический советник Сергей Маркелов объяснил, почему в США, как утверждается, обсуждают снятие санкций с газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит 360.ru.

Ранее газета Politico заявила, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с «Северного потока-2», однако госсекретарь Марко Рубио опроверг это.

По мнению Маркелова, такие противоречивые данные о вероятных действиях Белого дома являются лишь медийной иллюзией в России. «Просто разные степени ответственности, разные степени вовлечения в ту или иную переговорную позицию и разная степень компетентности», — подчеркнул он.

Политолог предположил, что в команде президента США Дональда Трампа наверняка обсуждают этот вопрос с позиций бизнеса, однако госсекретарь сможет освещать тему только после того, как это позволит политическая обстановка, и через несколько дней он может спокойно сказать совершенно обратное, если изменится ситуация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что если США возьмут под контроль газопроводы, по которым российский газ может идти в Европу, то «Газпром» готов будет обсуждать с новым владельцем условия поставок. По его словам, в Кремле видят, что многие европейские страны хотели бы закупать газ на рыночных условиях, а Россия не видит проблем в том, чтобы поставлять топливо.

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