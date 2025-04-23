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20:45, 23 апреля 2025Экономика

В Кремле не увидели проблем с передачей идущих в Европу газопроводов под контроль США

Песков заявил о готовности Кремля поставлять газ в Европу при содействии США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Если США возьмут под контроль газопроводы, по которым российский газ может идти в Европу, то «Газпром» готов будет обсуждать с новым владельцем условия поставок. Об этом заявил в интервью французскому изданию Le Point пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видят, что многие европейские страны хотели бы закупать газ на рыночных условиях, а Россия не видит проблем в том, чтобы поставлять топливо.

«Если новый владелец согласится подписать контракт с "Газпромом", то почему бы и нет? Это чисто коммерческий вопрос, который мы никогда не политизировали», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне рассматривали возможность встроиться в цепочку поставок газа из России в Европу сразу по двум направлениям — через «Северный поток-2» и украинскую газотранспортную систему (ГТС).

В первом случае речь шла о возможности передачи газопровода частному инвестору, а во втором предполагалось включить маршрут в сделку о полезных ископаемых, условия которой по-прежнему обсуждаются.

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Основным препятствием для поставок остается желание Европы сократить закупку российского газа во всех видах, в том числе СПГ. На этом фоне Германия подтвердила, что не намерена сертифицировать «Северный поток-2», а Еврокомиссия готовит закон о запрете новых контрактов на покупку российского газа европейскими операторами.

До начала боевых действий на Украине главным препятствием для сертификации «Северного потока-2» оставался отказ «Газпрома» разделить контроль над газопроводом с другими компаниями или продать его.

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