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01:53, 12 апреля 2025Мир

США выдвинули Киеву необычное требование по газопроводу «Газпрома»

США потребовали от Киева передать контроль над газопроводом «Газпрома»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

США потребовали от Киева передать Вашингтону контроль над газопроводом «Газпрома», который идет в Европу по территории Украины. Об этом источник рассказал агентству Reuters.

Утверждается, что данное требование было выдвинуто на переговорах США и Украины 11 апреля. Данное положение стало неожиданной деталью, которую представители Киева обнаружили в американском проекте договора. Источник назвал это «пасхалкой».

Отмечается, что переговоры прошли во враждебной атмосфере из-за чрезмерных требований американцев.

Ранее сообщалось, что США на переговорах с Россией по Украине хотят использовать вопрос «Северных потоков» в качестве главного предмета торга. Это связано с тем, что США не хотят создавать себе конкурента в лице РФ на европейском рынке газа.

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