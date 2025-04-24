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06:00, 24 апреля 2025Мир

В США спрогнозировали действия Зеленского после критики Трампа

TNI: Зеленский рассчитывает действовать без помощи США после критики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что сможет действовать в одиночку или при поддержке европейских союзников в случае потери помощи со стороны США. Об этом пишет редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп, выступая с критикой в адрес Зеленского, считает, что у него на руках есть козыри, однако не все разделяют такую точку зрения. «Европа, Россия и Китай, вероятно, видят это по-другому», — отметил Хайльбрунн.

Ранее стало известно, что Трамп разочарован ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что переговорному процессу вредят высказывания Зеленского об отказе Киева признать Крым частью России.

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