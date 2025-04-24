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22:44, 24 апреля 2025Мир

Во Франции раскритиковали странное поведение Макрона

Политик Филиппо: Макрон в панике отверг перспективы мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: IMAGO / L.Urman / Starface / Global Look Press

Французский глава Эммануэль Макрон в состоянии паники отверг возможное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Как и ожидалось, паникуя от перспективы мира, Макрон отвергает эту перспективу в нескольких предложениях, в состоянии совершенно удивительного волнения!» — подчеркнул политик.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон неоднократно предлагали отправить войска на Украину для поддержания мира в рамках «коалиции желающих». Но в Европе не удалось достичь консенсуса по этому поводу.

Ранее Эммануэль Макрон призвал американского коллегу Дональда Трампа направить свой гнев на российского лидера Владимира Путина. Также французский глава высказал мнение, что Путин якобы неискренен в своем стремлении положить конец конфликту на Украине.

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