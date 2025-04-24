Во Владимире отчитались об отправке туалетной бумаги спасшимся из зоны взрыва снарядов. Об этом сообщили члены молодежной думы.
Как говорится в посте, активисты собрали для жителей комплекты первой необходимости — гигиенические наборы: мыло, зубные пасты и щетки, туалетную бумагу, влажные и сухие салфетки, а также другие бытовые товары.
Собранную гумпомощь передали в пункты временного размещения Киржачского района Владимирской области.
Взрыв на территории воинской части произошел во вторник, 22 апреля. Как пояснили в Минобороны, причиной произошедшего стало нарушение требований безопасности.
Власти определили границы зоны чрезвычайной ситуации, сузив их до пределов ряда населенных пунктов, жители которых смогут претендовать на компенсации и иную поддержку.