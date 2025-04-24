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12:04, 24 апреля 2025Россия

Во Владимире отчитались об отправке туалетной бумаги спасшимся из зоны взрыва снарядов

Во Владимире отчитались об отправке гумпомощи спасшимся из зоны взрыва снарядов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Никонов / РИА Новости

Во Владимире отчитались об отправке туалетной бумаги спасшимся из зоны взрыва снарядов. Об этом сообщили члены молодежной думы.

Как говорится в посте, активисты собрали для жителей комплекты первой необходимости — гигиенические наборы: мыло, зубные пасты и щетки, туалетную бумагу, влажные и сухие салфетки, а также другие бытовые товары.

Собранную гумпомощь передали в пункты временного размещения Киржачского района Владимирской области.

Взрыв на территории воинской части произошел во вторник, 22 апреля. Как пояснили в Минобороны, причиной произошедшего стало нарушение требований безопасности.

Власти определили границы зоны чрезвычайной ситуации, сузив их до пределов ряда населенных пунктов, жители которых смогут претендовать на компенсации и иную поддержку.

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