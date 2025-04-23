Губернатор сообщил об одном решении оперштаба после взрывов на территории воинской части

Авдеев сообщил, что во Владимирской области определили границы зоны ЧС

Во Владимирской области определили границы зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрывов на территории воинской части. О решении оперативного штаба, сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, по итогам анализа обстановки и первичной оценки ущерба границу зоны ЧС сузили до пределов ряда населенных пунктов. В список вошли поселки Барсово, Мирный, Першино, деревни Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино, участок Мележи, а также садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Звездный» и «Лужки». По словам Авдеева, жители этих населенных пунктов смогут получить компенсации и иную поддержку.

«Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно», — описал губернатор обстановку в пострадавших от взрывов населенных пунктов. По его данным, больше всего пострадал поселок Барсово.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области произошел 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия. В Минобороны пояснили, что на территории одной из воинских частей произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной произошедшего в оборонном ведомстве назвали нарушение требований безопасности.