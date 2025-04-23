Губернатор сообщил об одном решении оперштаба после взрывов на территории воинской части

Во Владимирской области определили границы зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрывов на территории воинской части. О решении оперативного штаба, сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, по итогам анализа обстановки и первичной оценки ущерба границу зоны ЧС сузили до пределов ряда населенных пунктов. В список вошли поселки Барсово, Мирный, Першино, деревни Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино, участок Мележи, а также садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Звездный» и «Лужки». По словам Авдеева, жители этих населенных пунктов смогут получить компенсации и иную поддержку.
«Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно», — описал губернатор обстановку в пострадавших от взрывов населенных пунктов. По его данным, больше всего пострадал поселок Барсово.
Взрыв в Киржачском районе Владимирской области произошел 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия. В Минобороны пояснили, что на территории одной из воинских частей произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной произошедшего в оборонном ведомстве назвали нарушение требований безопасности.