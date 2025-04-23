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15:34, 23 апреля 2025Россия

Губернатор сообщил об одном решении оперштаба после взрывов на территории воинской части

Авдеев сообщил, что во Владимирской области определили границы зоны ЧС
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Во Владимирской области определили границы зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрывов на территории воинской части. О решении оперативного штаба, сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, по итогам анализа обстановки и первичной оценки ущерба границу зоны ЧС сузили до пределов ряда населенных пунктов. В список вошли поселки Барсово, Мирный, Першино, деревни Храпки, Грибаново, Дубки, Дворищи, Илейкино, участок Мележи, а также садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) «Звездный» и «Лужки». По словам Авдеева, жители этих населенных пунктов смогут получить компенсации и иную поддержку.

«Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно», — описал губернатор обстановку в пострадавших от взрывов населенных пунктов. По его данным, больше всего пострадал поселок Барсово.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области произошел 22 апреля. В сети появились кадры с места происшествия. В Минобороны пояснили, что на территории одной из воинских частей произошло возгорание с последующей детонацией боеприпасов. Причиной произошедшего в оборонном ведомстве назвали нарушение требований безопасности.

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