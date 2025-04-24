Женщина нашла у кровати одну из самых ядовитых в мире змей

В Австралии женщина нашла у кровати смертельно опасную змею

В Австралии ловец рептилий Марк Пелли спас женщину от смертельно опасной змеи. Об этом пишет Jam Press.

Женщина нашла рептилию в спальне и тут же вызвала специалиста. Прибыв на место, Пелли осмотрел змею и решил снять ее на видео. На нем видно, как рептилия, свернувшись, лежала за прикроватной тумбочкой, а потом чуть не уползла под кровать. После съемки ловец успешно поймал змею и выпустил ее на волю.

Пелли определил, что к женщине заползла тигровая змея — одна из самых ядовитых змей в мире. Нейротоксины в ее яде обездвиживают жертву, а антикоагулянты вызывают кровотечения.

Ранее сообщалось, что в городе Умаита, Бразилия, пожарные сразились с трехметровой анакондой. Их столкновение попало на видео.

