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07:11, 25 апреля 2025Спорт

18-летняя французская горнолыжница погибла на тренировке

Горнолыжница из Франции Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д'Изер в 18 лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Валь-д'Изер в 18-летнем возрасте. Об этом заявили представители курорта, передает RMC Sport.

Спортсменки не стало 24 апреля из-за несчастного случая, произошедшего перед соревнованиями Red Bull Alpine Park. В результате спортивное состязание отменили. Подробности трагедии не приводятся, уточняется, что условия на трассе были благоприятными.

Симон завоевывала титул чемпионки Франции среди девушек до 18 лет в слаломе.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, в 2019 году признанный самым сильным подростком России, погиб в ДТП в 16 лет. Он сел за руль авто и врезался в грузовик.

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