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04:52, 25 апреля 2025Бывший СССР

Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать Ивановскую область

Shot: Беспилотники ВСУ снова пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены. Местная администрация призвала горожан укрыться в безопасных местах.

Ранее об атаке БПЛА в регионе предупреждали 16, 17 и 18 апреля — тогда беспилотники также попытались атаковать объекты в городе Шуя. Для удара по городу Украина применяла тяжелые дроны типа «Лютый».

24 апреля сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 230 БПЛА в зоне специальной военной операции на Украине.

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