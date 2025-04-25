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17:51, 25 апреля 2025Спорт

Бывшего бойца UFC приговорили к 15,5 года лишения свободы

Экс-бойца UFC Менгу приговорили к 15,5 года лишения свободы за сбыт наркотиков
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), британца Пьетро Менгу приговорили к 15,5 года лишения свободы. Об этом сообщает Sky News.

В правоохранительных органах заявили, что спортсмен был вовлечен в продажу наркотиков на сумму от 490 тысяч до 620 тысяч фунтов стерлингов. Он признал вину по обвинениям в сговоре с целью передачи оружия и сговоре с целью поставки кокаина.

В активе Менги одержал 14 побед и четыре поражения в поединках по правилам смешанных единоборств (ММА). Последний бой он провел в апреле 2023 года, одержав победу над Сэмом Халлидеем на турнире промоушена BMF.

В феврале прошлого года суд Амстердама признал нидерландского футболиста Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Голландец был заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

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