CAS назвал сумму долга сбежавшего из России норвежца перед «Ростовом»

CAS обязал норвежца Норманна заплатить «Ростову» более 3 миллионов евро

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал сумму долга норвежского футболиста Матиаса Норманна и его клуба из Саудовской Аравии «Аль Раед» перед «Ростовом». Об этом сообщается на сайте CAS.

Организация постановила, что норвежец и его команда должны «Ростову» свыше 3 миллионов евро компенсации за нарушение условий контракта. К этой сумме будет прибавлено 5 процентов годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты.

2 апреля CAS отклонил апелляцию Норманна и «Аль-Раеда», поданную в ответ на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о выплате «Ростову» компенсации за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Решение о выплате «Ростову» компенсации ФИФА вынесла 3 февраля прошлого года.

В августе 2023 года Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо», за которое выступал на правах аренды, уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер сбежал из России.