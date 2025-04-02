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16:27, 2 апреля 2025Спорт

CAS признал сбежавшего из России норвежца виновным в расторжении контракта с «Ростовом»

CAS признал Матиаса Норманна виновным в расторжении контракта с «Ростовом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию норвежского футболиста Матиса Норманна, а также его саудовского клуба «Аль-Раед» на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о выплате «Ростову» компенсации за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Об этом сообщается на сайте ростовчан.

«Тем самым в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — говорится в заявлении «Ростова».

Решение о выплате «Ростову» компенсации ФИФА вынесла 3 февраля прошлого года. Уточнялось, что игрок и его новый клуб должны выплатить ростовчанам 2,9 миллиона евро.

В августе 2023 года Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо», за которое выступал на правах аренды, уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер сбежал из России.

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