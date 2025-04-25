Частые визиты Уиткоффа в Россию объяснили

Политолог Кравченко: Частые визиты Уиткоффа говорят о желании наладить контакт

Частые визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию говорят о стремлении администрации Дональда Трампа наладить контакты и выстраивать позитивный диалог, предположил политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Илья Кравченко. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Данные визиты свидетельствуют действительно о стремлении администрации Трампа наладить контакт с российской стороной, мы видим, что, в отличие от предыдущей администрации Белого дома, нынешний глава государства все-таки демонстрирует готовность к выстраиванию позитивного диалога, по крайней мере, пытается не рушить связи, которые были отброшены при [экс-президенте США Джо] Байдене, и контакты и использует своих спецпредставителей», — сказал Кравченко.

По его мнению, американская практика по использованию спецпредставителей демонстрирует намерение оперативного решения вопросов и без подключения бюрократических аппаратов государственного департамента США.

«И все-таки это действительно попытка понять, по крайней мере, нашу позицию более точно, более тщательно в связи с украинским кризисом. И в целом попытаться найти точки соприкосновения для дальнейшего развития двусторонних отношений», — заключил эксперт.

23 апреля портал Axios сообщил, что президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф могут провести встречу в Москве 25 апреля.

25 апреля предполагаемый самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково.

Предыдущая встреча российского лидера и спецпосланника прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.