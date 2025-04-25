Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Bombardier Global 7500 вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд, штат Флорида. Он находится недалеко от личной резиденции американского лидера под названием Мар-а-Лаго. Борт пересек границу России около 09:40 по московскому времени.

23 апреля портал Axios сообщил, что президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф могут провести встречу в Москве 25 апреля. Позже эту информацию подтвердил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Предыдущая встреча российского лидера и спецпосланника прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге. Суммарно переговоры длились 4,5 часа. В этот же день, до встречи с Путиным, состоялись переговоры Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.