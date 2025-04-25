Самолет спецпосланника Трампа пересек границу России

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу России

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, пересек границу России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Bombardier Global 7500 вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд в штате Флорида, поблизости от которого находится личная резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Борт пересек границу России около 09:40 мск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф могут встретиться в Москве днем 25 апреля. Информацию об этом затем подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал раскрыть детали встречи после того, как она завершится.

Предыдущие переговоры Путина и Уиткоффа прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя эту встречу, назвала ее очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.