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10:21, 25 апреля 2025Ценности

Экс-возлюбленная российского миллиардера поплавала в откровенном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала видео в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с новым избранником — 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. На острове она позанималась подводным плаванием, примерив крошечное черное бикини. Так, знаменитость надела топ с треугольными чашками и обнажающие ягодицы трусы.

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