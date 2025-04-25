Экс-возлюбленная российского миллиардера поплавала в откровенном бикини

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала видео в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица в настоящее время отдыхает на Мальдивах вместе с новым избранником — 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым. На острове она позанималась подводным плаванием, примерив крошечное черное бикини. Так, знаменитость надела топ с треугольными чашками и обнажающие ягодицы трусы.

Ранее в апреле сообщалось, что Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш».