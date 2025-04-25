Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Гаэль Монфис
Сегодня
21:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Ницца
Франция — Лига 1|31-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
10:39, 25 апреля 2025Спорт

Футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае

Футбольный судья Иксанов умер во время матча в Красноярском крае
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Футбольный судья Артур Иксанов умер во время матча в Красноярском крае. Об этом сообщает Shot.

Рефери работал на турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Матчи проходили на стадионе «Строитель» в Ачинске. Во время одной из встреч 45-летний Иксанов потерял сознание и упал на газон.

Бригада скорой помощи прибыла на место через пять минут, но спасти арбитра не смогли. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. У Иксанова осталось трое детей.

В марте трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки. Возможной причиной смерти 64-летнего спортсмена назывался сердечный приступ.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

    Мать российского участника СВО захотели депортировать из-за одной ошибки

    Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

    Популярный российский комик назвал провальными попытки найти вкусную еду в Париже

    Россиянин лег на рельсы перед движущимся поездом и попал на видео

    Лолита сообщила о росте народной любви из-за отмены концертов

    Москвичам пообещали символический снег перед праздниками

    61-летняя Лолита появилась на сцене в ультракоротком платье

    Россияне стали покупать меньше водки

    Стало известно о завершении зачистки оставшихся под контролем ВСУ приграничных сел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости