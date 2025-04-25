Футбольный судья умер во время матча в Красноярском крае

Футбольный судья Иксанов умер во время матча в Красноярском крае

Футбольный судья Артур Иксанов умер во время матча в Красноярском крае. Об этом сообщает Shot.

Рефери работал на турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Матчи проходили на стадионе «Строитель» в Ачинске. Во время одной из встреч 45-летний Иксанов потерял сознание и упал на газон.

Бригада скорой помощи прибыла на место через пять минут, но спасти арбитра не смогли. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. У Иксанова осталось трое детей.

В марте трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки. Возможной причиной смерти 64-летнего спортсмена назывался сердечный приступ.