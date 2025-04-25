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02:30, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема популярного препарата

Врач Дементьев: Сосудосуживающие глазные капли могут привести к катаракте
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Jochen Tack / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил россиян об опасности бесконтрольного приема популярного препарата. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что сосудосуживающие капли для глаз могут вызывать проблемы со зрением. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«[Cосудосуживающие глазные] капли нельзя применять долго. Если сосуды постоянно сужены, происходит привыкание к этим каплям», — заявил Дементьев.

По словам офтальмолога, бесконтрольное использование этого лекарства может привести к развитию катаракты и глаукомы — опасных состояний, ведущих к ухудшению зрения.

Ранее Дементьев перечислил симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу. Одним из таких признаков специалист назвал безболезненное ухудшение зрения.

Перед этим Дементьев предупредил об опасности популярной привычки, связанной со зрением. Он призвал россиян не тереть глаза.

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