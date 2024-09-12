Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:22, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

Врач Дементьев: привычка тереть глаза может привести к ухудшению зрения

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности распространенной привычки. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Дементьев заявил, что привычка тереть глаза вызывает трещины и травмы роговицы, которые могут спровоцировать воспалительные заболевания. По его словам, у человека, которые часто трет глаза, может возникнуть кератит. Врач уточнил, что эта болезнь часто приводит к ухудшению зрения.

Чтобы избавиться от опасной привычки, Дементьев посоветовал использовать увлажняющие капли для глаз и делать перерывы при работе за компьютером. В случае попадания инородного тела в глаза необходимо промыть их антисептиком, добавил врач.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» предупредил о неожиданной опасности мобильных телефонов. По его словам, устройства являются источником множества инфекций.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Насильно сгоняли мирных жителей». Россия заявила о создании Украиной подобия концлагерей в Курской области

      «Роскосмос» предлагал НАСА помощь в ситуации со Starliner

      В Госдуме раскрыли ситуацию с вопросом законности вейпов в России

      Женщина без билета проникла в самолет, гуляла между рядами и задержала рейс на четыре часа

      Алсу уехала в США после тяжелого развода

      WADA оценило информацию о пропаже из дела заключения в пользу оправдания Валиевой

      Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

      Косатка поиграла с рыбаками в догонялки и попала на видео

      Гипертоникам перечислили самые полезные продукты

      Дина Саева снялась в дырявом кроп-топе и мини-юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше