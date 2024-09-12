Врач предупредил об опасности привычки тереть глаза

Врач Дементьев: привычка тереть глаза может привести к ухудшению зрения

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности распространенной привычки. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Дементьев заявил, что привычка тереть глаза вызывает трещины и травмы роговицы, которые могут спровоцировать воспалительные заболевания. По его словам, у человека, которые часто трет глаза, может возникнуть кератит. Врач уточнил, что эта болезнь часто приводит к ухудшению зрения.

Чтобы избавиться от опасной привычки, Дементьев посоветовал использовать увлажняющие капли для глаз и делать перерывы при работе за компьютером. В случае попадания инородного тела в глаза необходимо промыть их антисептиком, добавил врач.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» предупредил о неожиданной опасности мобильных телефонов. По его словам, устройства являются источником множества инфекций.