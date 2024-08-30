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04:01, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о неожиданной опасности мобильных телефонов

Врач Дементьев заявил, что мобильный телефон является источником инфекций

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную опасность мобильных телефонов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Дементьев заявил, что мобильный телефон является источником множества инфекций. «Во все операционные запрещено заносить мобильные телефоны последние несколько лет. (...) Потому что занести в хирургическую операционную мобильный телефон — значит, нужно будет полностью дезинфицировать пространство», — рассказал врач.

Ранее Дементьев предупредил россиян о предвестниках слепоты. Одним из таких признаков офтальмолог назвал ухудшение зрения в темноте.

Перед этим Дементьев рассказал, на какое опасное состояние может указывать усталость глаз. По словам врача, этот симптом может свидетельствовать об астенопии.

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      Олег Давыдов
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