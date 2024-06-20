Россиян предупредили о предвестнике слепоты

Врач Дементьев назвал снижение зрения в темноте признаком пигментного ретинита

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал симптомы пигментного ретинита, который является предвестником слепоты. Выпуск, в котором врач перечислил эти признаки, доступен на платформе «Смотрим».

Врач указал, что при пигментном ретините поражаются фоторецепторы, отвечающие за обработку изображения. Вместо них появляются пигментные наложения, которые препятствуют получению мозгом изображения. «Это слепота. Лечить ее мы пока еще не умеем», — объяснил Дементьев.

К симптомам пигментного ретинита специалист отнес ухудшение зрения в темноте, уменьшение полей зрения, потерю или искажение восприятия цвета, снижение остроты зрения, а также появление ярких вспышек или плавающих предметов в поле зрения. Дементьев предупредил, что при появлении одного из этих симптомов человеку необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач рассказал о симптоме, который может указывать на опасное заболевание. По словам Дементьева, усталость глаз и головная боль могут свидетельствовать об астенопии — нарушении работы глазных мышц.