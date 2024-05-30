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17:56, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

Врач Дементьев заявил, что усталость глаз может быть симптомом астенопии

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев предупредил, что усталость глаз может указывать на опасное состояние. О том, признаком какого недуга может быть этот безобидный симптом, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Дементьев заявил, что усталость глаз может свидетельствовать об астенопии. По его словам, с этим состоянием могут столкнуться люди, которые проводят много времени за компьютером, работой с документами, а также те, кто занимается рисованием и вышиванием.

Врач сообщил, что другими симптомами астенопии являются двоение и боль в глазах, слезоточивость, а также головная боль. Дементьев призвал тех, кто столкнулся с этими признаками, обратиться к офтальмологу, поскольку их игнорирование может привести к ухудшению зрения.

Ранее Дементьев в программе «О самом главном» назвал неожиданное полезное свойство кофе. Он отметил, что этот напиток снижает риск возникновения синдрома сухого глаза.

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      Олег Давыдов
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