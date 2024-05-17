Россиянам раскрыли неожиданное полезное свойство кофе

Врач Дементьев заявил, что кофе снижает риск возникновения синдрома сухого глаза

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что кофе снижает риск возникновения синдрома сухого глаза. Выпуск передачи, в котором специалист раскрыл россиянам неожиданное полезное свойство напитка, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Дементьева, недавно ученые из Токийского университета в Японии доказали, что кофе имеет свойство снижать риск развития синдрома сухого глаза. «Почему? Потому что увеличивается слезоотделение слезной железой», — объяснил офтальмолог.

Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял популярный миф о кофе. Доктор заверил, что этот напиток, вопреки распространенному мнению, не блокирует усвоение витаминов и не вымывает кальций из организма.

Мясников также опроверг другое популярное заблуждение об опасности кофе. Он заявил, что употребление напитка не вредно для тех, у кого есть проблемы с сердцем. Помимо этого, медик рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени и предотвращает возникновение инфаркта. Врач также рекомендовал пить кофе гипертоникам.