Гузеева назвала несусветной ложью слова Володиной о причинах ухода из «Давай поженимся!»

Гузеева назвала ложью слова астролога Володиной о ее уходе из «Давай поженимся!»

Ведущая передачи «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева прокомментировала слова своей бывшей соведущей, астролога Василисы Володиной, о причинах, по которым она ушла из программы. Об этом она высказалась в интервью Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Гузеева призналась, что не собиралась комментировать уход Володиной из передачи. «Но потом, когда у тебя все время выскакивает в YouTube или где-то какая-то такая ложь несусветная (...) И я говорю: "Может быть, мне все-таки ответить?"» — сказала телеведущая.

В частности, Гузеева прокомментировала слова Володиной о том, что причиной ее ухода из передачи стало принуждение к съемкам во время пандемии. Телеведущая рассказала, что трое суток уговаривала астролога поучаствовать в шоу, однако та согласилась выйти на работу только после того, как карантин закончится. Гузеева добавила, что все сотрудники передачи, кроме Володиной, были готовы к съемкам.

Она также сочла неправдивыми заявления бывшей соведущей о том, что именно Гузеева потребовала у руководства телеканала уволить Володину. Ведущая подчеркнула, что не могла обратиться с такой просьбой к руководству программы и телеканала, и добавила, что у нее никогда не было особых условий. Она также обратила внимание на то, что никто из сотрудников проекта публично не комментировал отказ Володиной от участия в съемках.

В 2023 году астролог дала интервью Джугелии, в котором заявила, что ушла из программы из-за Гузеевой. По словам Володиной, та поставила условие, чтобы астролог больше не вернулась в программу. Она также заявила, что Гузеева была в передаче «на особенных условиях».