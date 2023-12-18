Астролог из «Давай поженимся!» раскрыла подробности ухода из программы

Экс-ведущая «Давай поженимся!» Володина заявила, что ушла из-за решения Гузеевой

Бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» астролог Василиса Володина заявила, что ушла из программы из-за условия, которое поставила ее соведущая Лариса Гузеева. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube-канале Fametime TV.

По словам Володиной, когда началась пандемия коронавируса, она решила взять две недели отпуска, но ей не разрешили сделать это. Тем не менее, ведущая перестала ездить на съемки, хоть и не хотела уходить из шоу насовсем. Как утверждает Володина, после этого Гузеева поставила условие, чтобы астролог больше не вернулась в программу.

«Нужно, чтобы все понимали, кто тут звезда. Только один человек в программе может быть на особенных условиях. И это только она», — заключила телеведущая, говоря о Гузеевой.

Ранее Володина рассказала, что именно она предложила сводить людей по гороскопу в шоу «Давай поженимся!». В 2007 году она поделилась этим замыслом с продюсерами, и через год ее пригласили в проект в качестве одной из ведущих.

Володина была ведущей программы с 2008 по 2020 годы. Свой уход она объясняла тем, что ей не разрешили вести программу удаленно в течение двух недель во время пандемии коронавируса.