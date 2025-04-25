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02:01, 25 апреля 2025Наука и техника

Подчеркнута большая роль одной страны в производстве смартфонов

UBS и Gartner: Индия станет одним из главных производителей смартфонов в мире
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amit Dave / Reuters

Роль Индии как производителя смартфонов и компьютеров для мирового рынка резко вырастет. Об этом сообщает портал India Dispatch.

Аналитики инвестиционного банка UBS и компании Gartner оценили перспективы мировых рынков смартфонов и компьютеров. По мнению экспертов, высокие американские пошлины и макроэкономическая неопределенность окажут влияние на спрос в 2026 году.

В материале подчеркивается растущая роль Индии как производителя гаджетов для всего мира. Аналитики заметили, что IT-гиганты будут переносить свое производство из Китая, чтобы снизить зависимость от одного региона и избежать высоких пошлин США. В этом плане Индия окажется главным бенефициаром торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Специалисты UBS и Gartner полагают, что в 2025 и 2026 годах мировой рынок персональных компьютеров (ПК) вырастет всего на 2 процента за каждый год. Поставки компьютеров в США, по прогнозу UBS, и вовсе снизятся на 1,1 процента в 2025 году и незначительно увеличатся — на 0,6 процентов — в 2026 году.

«Мы ожидаем, что тарифное бремя подорвет спрос на ПК к 2025 году, как только будут введены технологические и взаимные пошлины», — отметили специалисты UBS. Они подчеркнули, что США являются важнейшим рынком компьютеров, на который сейчас приходится 24 процента мировых поставок.

Ранее специалисты International Data Corporation заявили, что поставки смартфонов в Китае в первом квартале 2025 года обогнали поставки во всем мире. Китайский рынок стал самым быстрорастущим в начале года.

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