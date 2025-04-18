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14:40, 18 апреля 2025Наука и техника

Назван самый быстрорастущий рынок смартфонов

IDC: Поставки смартфонов в Китае росли быстрее, чем во всем мире
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Поставки смартфонов в Китае в первом квартале 2025 года обогнали поставки во всем мире. Об этом сообщается в исследовании International Data Corporation (IDC).

Согласно подсчетам, за первые три месяца местный рынок смартфонов вырос на 3,3 процента. Это заметно выше показателей общемирового роста: за тот же первый квартал глобально рынок смартфонов вырос всего на 1,5 процента. Специалисты IDC назвали китайский рынок самым быстрорастущим в начале 2025-го.

За указанный период на местный рынок было отгружено 71,6 миллионов единиц техники. Главной причиной рост назвали государственные субсидии, которые распространялись и на смартфоны. «Китайский рынок продолжает расти, и первый квартал стал шестым кварталом роста подряд», — заявил старший аналитик по исследованиям клиентских систем в IDC China Артур Го. При этом специалисты заметили, что ожидали более сильного влияния фактора госсубсидий.

Лидером рынка смартфонов стала Xiaomi, которая получила долю 13,3 процента. Она сбросила на вторую позицию лидера первого квартала 2024 года Huawei, которая получила долю 12,9 процентов. Третьим самым крупным поставщиком устройств в регионе оказалась Oppo, захватившая 11,2 процента рынка. Американская Apple вылетела из топ-3 — с долей 9,8 процентов компания расположилась на пятой позиции.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple впервые лидировала на рынке смартфонов в первом квартале с долей 19 процентов. Главной причиной успеха назвали выпуск недорогого iPhone 16e.

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