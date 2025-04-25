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09:09, 25 апреля 2025Спорт

Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Blewett / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 25 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты», игравшей дома. Капризов отличился в начале первого и в конце второго периодов. Кроме того, в составе победителей результативной передачей отметился россиянин Яков Тренин.

«Миннесота» благодаря победе вышла вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч состоится 26 апреля на льду команды Капризова.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак раскрыла отношение к возможной установке памятника российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Спортсменка положительно отнеслась к такой инициативе.

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