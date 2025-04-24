Олимпийская чемпионка раскрыла отношение к возможной установке памятника Овечкину

Юлия Ступак положительно отнеслась к возможной установке памятника Овечкину

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак раскрыла отношение к возможной установке памятника российскому форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсменка положительно отнеслась к такой инициативе. «Овечкин символизирует не только профессиональные, но и человеческие качества. На мой взгляд, он очень добрый и открытый человек. Я считаю, что такие люди должны оставаться в истории», — заявила Ступак.

В апреле прошлого года двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал условие, при котором Овечкину установят памятник в США. Он говорил, что это произойдет после того, как Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

Овечкин побил рекорд Гретцки 6 апреля 2025-го. Рекордную 895-ю шайбу россиянин забросил в ворота «Нью-Йорк-Айлендерс».