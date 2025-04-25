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15:46, 25 апреля 2025Спорт

Кириленко назвал плюсы и минусы отъезда молодых российских баскетболистов в США

Андрей Кириленко: Молодые российские баскетболисты могут играть в США с лучшими
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал плюсы и минусы отъезда молодых российских игроков в США. Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению функционера, минус один. «Мы их не видим перед своими глазами», — заявил Кириленко.

Главным плюсом он назвал международный опыт, который могут получить россияне. «Естественно, необходимо играть с лучшими, чтобы расти. Национальная ассоциация студенческого спорта США (NCAA) дает эту возможность», — заявил Кириленко.

8 апреля стало известно, что 19-летний россиянин Егор Демин выставит свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. По прогнозу источника, спортсмена выберут под девятым номером.

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