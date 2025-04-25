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22:16, 25 апреля 2025Мир

Лавров раскритиковал нового посла Франции за позицию по Украине

Лавров: Франция сыграла ведущую роль в направлении Украины к катастрофе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал нового посла Франции в РФ Николя де Ривьера за позицию по Украине, изложенную в интервью «Ъ». В нем глава дипмиссии заявил, что Россия «напала на Украину», объяснил Лавров.

«Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция. Именно эта страна в феврале 2014 года была гарантом первых договоренностей об урегулировании», — отметил Лавров. Глава МИД припомнил и то, что Франция была гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года, которые совместно с Германией «не собиралась выполнять».

Ранее Лавров заявил, что Париж иногда посылает сигналы о желании решить проблемы в отношениях России и Франции, но делает это «шепотом». Вместе с этим он рассказал о желании ряда французских политиков посетить Россию в рамках 80-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это отражает наличие общих взглядов на историю двух стран.

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