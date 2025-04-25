На Украине запутались с полами и включили девушку в список военнообязанных

Яворивский ТЦК поставил на воинский учет девушку из Запорожья

Девушке Суле Рамат из города Запорожье прислали из яворивского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и социальной поддержки список призывников, в котором она обнаружила свою фамилию. О постановке девушки на воинский учет сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Суле Рамат на днях с удивлением узнала, что с октября 2024 года числится на учете, из-за чего не может выехать за границу и имеет другие ограничения», — сказано в публикации.

Ранее ТЦК попытались мобилизовать украинцев, пришедших освятить куличи на Пасху. Также сообщалось о дежурящих сотрудниках украинских военкоматов у церквей города Запорожье.