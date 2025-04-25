Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 25 апреля 2025Бывший СССР

На Украине запутались с полами и включили девушку в список военнообязанных

Яворивский ТЦК поставил на воинский учет девушку из Запорожья
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Девушке Суле Рамат из города Запорожье прислали из яворивского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и социальной поддержки список призывников, в котором она обнаружила свою фамилию. О постановке девушки на воинский учет сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Суле Рамат на днях с удивлением узнала, что с октября 2024 года числится на учете, из-за чего не может выехать за границу и имеет другие ограничения», — сказано в публикации.

Ранее ТЦК попытались мобилизовать украинцев, пришедших освятить куличи на Пасху. Также сообщалось о дежурящих сотрудниках украинских военкоматов у церквей города Запорожье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выковал путь героя». Сын замдиректора ЦРУ погиб в зоне СВО. Он хотел получить гражданство России и публиковал видео с Путиным

    Москвичей предупредили о температуре ниже нуля

    В Раде назвали последствие признания Крыма российским

    Гузеева рассказала о вызове на ковер к Эрнсту

    Блогерша поделилась секретом стюардесс для защиты вещей в чемодане от помятости

    В честь 80-летия Победы Сбер провел масштабную общероссийскую акцию Огонь Памяти

    В России назвали сроки сохранения ключевой ставки на высоком уровне

    Бьянка Цензори назвала одно условие для сохранения брака с Канье Уэстом

    МИД России заявил о причастности украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

    В Белом доме рассказали о ежедневных мыслях Трампа об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости