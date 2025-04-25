CNN: Союзников США беспокоит план Трампа по территориальным уступкам Киева

Союзники Соединенных Штатов выражают тревогу из-за плана американского президента Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на дипломатические источники.

Ранее Трамп заявил, что со стороны Москвы не иметь претензий на «всю Украину» — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, политик отметил, что «это зависит от территорий».

«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине», — подчеркнул телеканал

Утверждается, что предложения Трампа по территориальным уступкам якобы «посылают опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину и другим мировыми лидерам.

Ранее Владимир Путин заявил, что уступки России в рамках мирного урегулирования подразумевают прекращение огня и отказ от захвата всей территории Украины. До этого политик также рассказал, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, однако предпочел не раскрывать его конкретные сроки.

В свою очередь, в Госдепе отвергли претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы.