Найденный на необитаемом острове российский ученый рассказал о выживании

Пропавший на необитаемом острове ученый Бухарицин заблудился из-за пожара

Руководитель отделения Русского географического общества (РГО) в Астраханской области Петр Бухарицин, выживший после нескольких дней на необитаемом острове Укатный в Каспийском море, рассказал о своем исчезновении. Об этом пишет издание «Арбуз».

По словам 76-летнего ученого, во время экспедиции на остров он далеко ушел от места высадки. Когда Бухарицин решил вернуться, вдалеке от него вспыхнул пожар, который быстро разгорался.

«Мне пришлось изменить направление, чтобы не быть зажаренным. Двинулся перпендикулярно от огня, на восток, к морю. Но к ночи задула моряна, начался штормовой нагон», — рассказал он. Бухарицин поделился, что оказался посреди моря по колено в воде и простоял так всю ночь.

Ранее сообщалось, что географа искали с 19 апреля. В поисках задействовали пограничный корабль и два катера. Экспедиция была организована Каспийской флотилией на малом гидрографическом судне МГС-599. Спустя пять дней ученого нашли, он пил росу и жевал тростник, это помогло ему поддерживать силы.