Назван срок начала поставок российского газа в Иран

Цивилев: Поставки газа из России в Иран начнутся в 2025 году

Первые поставки российского газа в Иран с использованием существующей инфраструктуры через Азербайджан начнутся уже в 2025 году. Об этом со ссылкой на министра энергетики РФ Сергея Цивилева сообщает ТАСС.

По словам назвавшего сроки поставок главы Минэнерго, речь идет о объемах до 1,8 миллиарда кубометров в год. «Цену согласовывают сейчас компании друг с другом», — уточнил он.

Иранский министр нефти Мохсен Пакнежад добавил, что сделка пока не финализирована, но стороны стараются добиться итогового результата как можно оперативнее.

В январе стало известно, что страны согласовали маршрут поставок. Как рассказал тогда президент РФ Владимир Путин, на первом этапе они могут составить до двух миллиардов кубометров с перспективой их доведения до 55 миллиардов кубометров ежегодно.

Летом прошлого года, после подписания меморандума о проработке организации поставок российского раза в Иран, эксперты отмечали, что реализация проекта позволит «Газпрому» продавать топливо в третьи страны в своповом режиме.