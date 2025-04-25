Вероятность отказа Украины от территорий оценили

Политолог Журавлев назвал вероятным отказ Украины от территорий

Теоретически Киев может пойти на территориальные уступки, считает политолог Дмитрий Журавлев. Вероятность отказа Украины от четырех регионов он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Франция, Германия и Великобритания пытаются убедить Киев согласиться на территориальные уступки, так как опасаются выхода США из переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Теоретически такой вариант возможен, если не найдется никого, кто скажет, что не надо этого делать, как в свое время было с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, полагает политолог.

«Если Украина не будет видеть поддержки своей бескомпромиссной позиции, то это может быть, но вопрос, какие [она уступит] территории и до какого предела», — поделился эксперт.

Так, например, признание Украиной Крыма российским будет полезным, потому что приведет к снятию санкций, но не более, подчеркнул Журавлев.

Мы можем согласиться только на признание Крыма и всех четырех новых регионов частью России. Никакой другой вариант мы принять не можем Дмитрий Журавлев политолог

Если европейцы действительно требуют от Украины территориальных уступок, то вероятность такого исхода достаточно велика, убежден собеседник «Ленты.ру».

«Если это так, то Украина, скорее всего, пойдет на это. Может быть, не сразу, потому что Зеленский, я думаю, не пойдет, но его окружение должно понимать, что если без поддержки США не будет еще и поддержки Европы, то воевать будет просто некем, нечем и не с чем, потому что своего ничего нет», — заключил политолог.

Ранее Трамп заявил, что слова Зеленского об отказе Украины признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. «Киев лишился Крыма много лет назад и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава Белого дома.

