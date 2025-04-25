Назван самый светлый прогноз Жириновского о будущем России

Жириновский предсказал, что Москва станет одним из политических центров мира

Сооснователь ЛДПР и депутат Госдумы восьми созывов Владимир Жириновский предсказал, что Москва станет одним из пяти политических центров мира. Это пророчество в качестве одного из «самых светлых» прогнозов о будущем России назвала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, ее слова приводит портал KP.RU.

По словам дочери Жириновского, геополитическое могущество России может окончательно сформироваться к 2050 году, после того, как произойдет «передел мира».

«Москва станет одним из пяти политических центров наряду с Вашингтоном, Брюсселем, Дели, Пекином. Она будет участвовать в принятии всех международных и геополитических решений и контролировать определенную зону», — процитировала дочь Жириновского предсказание основателя ЛДПР.

Боцан-Харченко отметила, что по прогнозу ее отца зоной влияния России станет Средняя Азия, Турция, Иран и Афганистан.

Ранее, 24 апреля, стало известно о пророчестве Жириновского о конфликте Индии и Пакистана.

Из-за свойства предсказаний Жириновского сбываться россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.