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23:48, 24 апреля 2025Россия

Стало известно о пророчестве Жириновского о конфликте Индии и Пакистана

Жириновский в 2004 году предсказал ядерный конфликт Индии и Пакистана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Сооснователь партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2004 году предсказал ядерный конфликт Индии и Пакистана. О пророчестве политика стало известно изданию «Военное дело».

«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Разжигание конфликта между Индией и Пакистаном — это часть глобальной спецоперации против Китая и России», — приводит издание слова Жириновского.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на экспертов сообщала, что эскалация отношений между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, грозит новым вооруженным конфликтом.

Произошедший на севере Индии теракт стал крупнейшим за последние годы — число жертв составило 26. Большинство из них были туристами. При этом уточнялось, что террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.

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