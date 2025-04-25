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15:06, 25 апреля 2025Спорт

Роднина оценила желание Губерниева стать главой ФЛГР

Роднина о желании Губерниева стать главой ФЛГР: Не знаю его как организатора
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание телекомментатора Дмитрия Губерниева стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ее слова приводит Sport24.

Она затруднилась ответить на вопрос, сможет ли журналист сделать российские лыжи сильнее. «Не знаю. Я знаю его как комментатора, а в плане организатора или руководителя какого-то процесса мы с Димой не знакомы», — заявила Роднина.

Депутат добавила, что считает ФЛГР одной из сильнейших спортивных федераций страны. «Причем не только по результатам, но и по подготовке резерва, стабильности результатов», — отметила Роднина.

Ранее Губерниев рассказывал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

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