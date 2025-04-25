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09:16, 25 апреля 2025Спорт

Российский форвард оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Российский форвард Павел Бучневич оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Curry / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич оформил хет-трик в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 25 апреля, и завершилась со счетом 7:2 в пользу «Блюз», игравших дома. Бучневич, помимо трех голов, записал на свой счет результативную передачу.

Победа позволила Сент-Луису сократить отставание от Виннипега в серии до четырех побед — 1-2. Четвертая игра пройдет 27 апреля в Сент-Луисе.

Ранее дубль во встрече плей-офф НХЛ оформил российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Он отличился в игре с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

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