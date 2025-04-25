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09:59, 25 апреля 2025Спорт

Ротенберг объяснил нахождение российских вратарей на лидирующих ролях в НХЛ

Ротенберг: Российские вратари на лидирующих ролях в НХЛ из-за русского характера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, почему российские вратари находятся на лидирующих ролях в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Специалист высказался на канале The Sick Podcast на YouTube.

По словам тренера, дело в русском характере. «Тяжело быть вратарем. На мой взгляд, это как другой вид спорта, потому что если ты допускаешь одну ошибку, ты можешь стать парнем, который изменил ход игры», — объяснил Ротенберг.

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Ранее стало известно, что российский нападающий петербургского СКА Захар Бардаков перешел в «Колорадо Эвеланш». Он стал четвертым за месяц хоккеистом СКА, перебравшимся в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ выступало 11 российских вратарей. За последние восемь сезонов трое представителей страны получали «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу лиги по итогам регулярного чемпионата.

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