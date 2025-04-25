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07:04, 25 апреля 2025Экономика

Силуанов оценил состояние мировой экономики

Силуанов заявил, что мировая экономика пребывает в критической точке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Vyacheslav Nemyshev / URA.RU / Global Look Press

На сегодняшний день мировая экономика пребывает в критической точке. Риски финансовой стабильности и инфляционное давление нарастают, сказано в тексте заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, пишет ТАСС.

«Глобальная экономика находится в критической точке. Прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону существенного понижения. Мы видим возросшие риски финансовой стабильности, нарастающее инфляционное давление», — предупредил он.

Также Силуанов подчеркнул, что «перспективы остаются неопределенными и в итоге будут зависеть от способности мирового сообщества достигать соглашения, восстанавливать сотрудничество и продвигать технологические инновации.

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что перспективы роста глобальной экономики за последнее время ослабли на фоне эскалации торговых войн, вызванных агрессивной политикой главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, торговая война между США и Китаем привела к росту неопределенности в мировой экономике.

Также сообщалось, что в 2025 году экономика Германии не сможет продемонстрировать даже минимальный экономический рост. Так, политика протекционизма, к которой прибегли США, может серьезно повлиять на экономический рост ФРГ.

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