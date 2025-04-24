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15:29, 24 апреля 2025Экономика

Ведущей экономике Европы предсказали стагнацию

Bloomberg: Германия не сможет добиться даже минимального роста экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В 2025 году экономика Германии не сможет продемонстрировать даже минимальный экономический рост. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пересмотренные прогнозы правительства ФРГ.

Как отметил министр экономики Германии Роберт Хабек, валовой внутренний продукт, вероятно, будет стагнировать. В январе экономисты правительства надеялись на рост в 0,3 процента в 2025 году. Октябрьский прогноз был еще оптимистичнее — 1,1 процента. Хабек объясняет происходящее той неопределенностью, которую создала торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом. Два других фактора — вялый спрос на немецкий экспорт и падение конкурентоспособности.

Хабек констатировал, что политика протекционизма, к которой прибегли США, может серьезно повлиять на экономический рост ФРГ, если принять во внимание, как экономика последней интегрирована в мировые цепочки поставок.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, немецкая экономика остается в «стагнационной ловушке». Ее оживлению мешают слабый внутренний спрос, высокая инфляция и глобальные экономические вызовы. Не исключен вариант рецессии.

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