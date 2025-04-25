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14:15, 25 апреля 2025Силовые структуры

Следователи начали осмотр места убийства генерал-лейтенанта Москалика

В Балашихе следователи работают на месте убийства генерал-лейтенанта Москалика
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Балашихе следователи работают на месте убийства генерала Ярослава Москалика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва автомобиля в Балашихе. Машина была подорвана с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием. Подрыв был осуществлен дистанционно в момент, когда мужчина, являвшийся целью преступников, вышел из подъезда.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Находившийся возле автомобиля мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что СК подтвердил гибель высокопоставленного военного при взрыве авто в Подмосковье.

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