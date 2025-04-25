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17:48, 25 апреля 2025Бывший СССР

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совбез ООН по запросу западных стран проведет заседание по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Совет безопасности ООН на следующей неделе проведет заседание по Украине. Об этом сообщило постпредство России при организации, передает РИА Новости.

Отмечается, что заседание Совбеза состоится во вторник, 29 апреля, в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Москве). В российской миссии также подчеркнули, что заседание будет созвано по запросу западных стран.

До этого Совет безопасности ООН провел заседание по украинскому кризису 8 апреля. Оно было посвящено удару российских войск по Кривому Рогу в Днепропетровской области страны.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность из-за введенных на Украине ограничений против Украинской православной Церкви (УПЦ). По мнению представителей организации, Киев, ссылаясь на соображения национальной безопасности, ввел законодательные поправки, ограничивающие деятельность религиозных организаций.

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