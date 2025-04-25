Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совбез ООН по запросу западных стран проведет заседание по Украине

Совет безопасности ООН на следующей неделе проведет заседание по Украине. Об этом сообщило постпредство России при организации, передает РИА Новости.

Отмечается, что заседание Совбеза состоится во вторник, 29 апреля, в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Москве). В российской миссии также подчеркнули, что заседание будет созвано по запросу западных стран.

До этого Совет безопасности ООН провел заседание по украинскому кризису 8 апреля. Оно было посвящено удару российских войск по Кривому Рогу в Днепропетровской области страны.

Ранее комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность из-за введенных на Украине ограничений против Украинской православной Церкви (УПЦ). По мнению представителей организации, Киев, ссылаясь на соображения национальной безопасности, ввел законодательные поправки, ограничивающие деятельность религиозных организаций.