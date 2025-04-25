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18:35, 25 апреля 2025Спорт

Стала известна предложенная «Зенитом» цена за Головина

L’Équipe: «Зенит» предлагал 30 миллионов евро за переход футболиста Головина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Руководство петербургского «Зенита» интересовалось российским полузащитником «Монако» Александром Головиным прошлым летом. Об этом стало известно L’Équipe.

По информации источника, сине-бело-голубые были готов предложить 30 миллионов евро за переход футболиста. Отмечается, что он ответил отказом.

Ранее агент Александр Клюев, представляющий интересы Головина, высказался о возможном возвращении футболиста на родину. По словам агента, у спортсмена даже в мыслях такого нет.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го. До этого полузащитник играл за московский ЦСКА.

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