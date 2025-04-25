Агент Головина высказался о возможном возвращении футболиста в Россию

Агент Головина о его возможном возвращении в Россию: Даже в мыслях такого нет

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном возвращении футболиста на родину. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам агента, у игрока даже в мыслях такого нет. «Он настроен помочь "Монако" в оставшихся играх для достижения попадания в Лигу чемпионов», — отметил Клюев.

Ранее Головин назвал цену обеда в «Монако». «Поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на 500 евро», — рассказал он.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го. До этого полузащитник играл за московский ЦСКА.