Головин назвал цену обеда в Монако

Футболист Головин заявил, что цена на обед в Монако составляет 500 евро

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин назвал цену обеда в городе. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист заявил, что в Монако дорогая жизнь, обратив внимание на то, что даже для москвичей цены в ресторанах показались бы высокими. «Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на 500 евро», — рассказал он.

Ранее Головин возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов «Монако». Сообщалось, что его зарплата составляет 320 тысяч евро в месяц.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го. До этого полузащитник играл за московский ЦСКА.